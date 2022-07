Selon NPD, Elden Ring sera le titre le plus vendu de l'année aux USA Selon NPD, Elden Ring sera le titre le plus vendu de l'année aux USA

On se répète mais se fait quand même de plus en plus lointaine l'époque où les productions FromSoftware étaient considérées comme « de niche » ou même avec un « public ciblé » au début de l'ère Souls : l'institut NPD prévoit via les données de Mat Piscatella que Elden Ring a quasiment toutes les chances d'être le jeu le plus vendu de l'année 2022 aux USA.



Il faut dire aussi qu'il n'y a pas forcément besoin d'être le plus grand analyste de la planète pour poser cette supposition tant le calendrier reste assez chiche en matière de gros AAA commercial disponible sur trois supports à la fois et que Pokémon Scarlet & Violet aura peu de chances de rattraper en quelques semaines ce que Elden Ring aurait fait en 11 mois.



Reste le cas Call of Duty : Modern Warfare II mais face au recul des ventes et un public qui privilégie le F2P Warzone (sans oublier sa future version 2.0), la production FromSoftware devrait maintenir son avance. La franchise Call of devrait néanmoins rester première sur l'année en combinant les ventes de Vanguard.



Pour rappel, Miyazaki a annoncé que le prochain projet du studio (Armored Core probablement) en était dans sa dernière phase de développement, et qu'il reste des choses à faire sur Elden Ring, donc on imagine au moins une extension.