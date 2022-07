Games With Gold : la fin des jeux Xbox 360

Une page se tourne pour le service Games With Gold dont l'intérêt n'a certes fait que s'écrouler depuis la démocratisation du Game Pass : septembre 2022 sera le dernier mois à proposer des jeux Xbox 360. Voilà.Le service se poursuivra à partir de novembre avec des jeux Xbox One, mais le constructeur n'indique aucunement s'il y aura compensation, du genre tout simplement 4 jeux Xbox One au lieu de 2 actuellement.