PS5 : entre brevet et offre d'emploi, les fans continuent de croire aux jeux PS3 sans Cloud PS5 : entre brevet et offre d'emploi, les fans continuent de croire aux jeux PS3 sans Cloud

Comme chacun sait, si le nouveau service PS Plus met désormais en avant les supports d'ancienne génération, la PlayStation 3 reste encore actuellement la seule machine reléguée exclusivement au format Cloud Gaming, à cause de l'architecture d'époque qui augmente drastiquement les difficultés d'émulation correcte.



Les choses peuvent néanmoins toujours changer et deux faits vont potentiellement dans ce sens, avec tout d'abord un nouveau brevet repéré par VGC et Game Rant, avec plusieurs périphériques de l'ère PlayStation 3 exploités pour une émulation sur PlayStation 5 (même une PSP Go en passant). Il serait difficile de croire que Sony travaille bêtement sur une compatibilité des différents accessoires vu que, sortie des PS Move, l'ensemble n'est même plus disponible à la vente aujourd'hui, mais cela pourrait faire lien avec une nouvelle sorte d'émulation de la machine elle-même pour exploiter ses jeux autrement que via le Cloud.



Et coïncidence, c'est également en ce début de semaine que vient d'être repéré une nouvelle offre d'emploi pour qu'un ingénieur tout frais vienne gonfler les rangs de l'équipe en charge de la compatibilité des anciens jeux, avec besoin de « fixer les bugs », « ajouter de nouvelles features » et, ce qui nous intéresse, « développer de nouveaux émulateurs ».