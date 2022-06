Kojima Productions officialise son partenariat avec les Xbox Game Studios

D'un coté, l'officialisation de l'accord entre Kojima Productions et Xbox Game Studios permet de valider les rumeurs sur un jeu qui exploitera (en partie en pas) la technologie du Cloud pour un concept, selon les mots du créateur, « jamais vu jusqu'à présent ».De l'autre, on se demande où a bien pu passer le jeu d'horreur au nom de code, dont le trailer a pourtant été vu par Tom Henderson de VGC, et s'il y a rapport avec ce deal tout neuf, ou s'il s'agit d'un troisième projet chez Kojima Productions, en plus deégalement en rumeur.