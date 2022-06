[Rumeur] God of War Ragnarok serait prévu en novembre, avec annonce officielle ce mois-ci [Rumeur] God of War Ragnarok serait prévu en novembre, avec annonce officielle ce mois-ci

Alors qu'on anticipait un malheureux report pour 2023, le démenti de Jason Schreier s'accompagne de nouvelles de la part des sources prétendument sûres de Bloomberg : Sony aurait actuellement l'intention de le sortir en novembre 2022. La date initiale était pour septembre, avant de laisser la place à The Last of Us : Part 1.



Selon les mêmes sources proches du dossier, l'annonce de la date de sortie aura lieu ce mois-ci, probablement accompagné d'un State of Play purement dédié, comme PlayStation le fait pour la majorité de ses gros morceaux. On croise les doigts.