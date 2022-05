SEGA prépare une annonce pour le 3 juin SEGA prépare une annonce pour le 3 juin

Les nostalgiques peuvent déjà cocher la date du 3 juin sur le calendrier (donc vendredi prochain), jour où SEGA fera l'annonce d'un « nouveau projet » à 13h00 heure française (20h au Japon) sans donner le moindre indice autre que la présence des invites : Hiroyuki Mizaki et Yosuke Okuinari.



Les deux hommes étant derrière la Mega Drive Mini et la collection SEGA Ages, on peut déjà s'attendre à quelque chose du genre, aussi bien en terme software que pourquoi pas hardware (pensée à ceux qui rêvent d'une Saturn Mini).