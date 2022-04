N.Yoshida : Final Fantasy XVI est entré dans sa phase finale de développement N.Yoshida : Final Fantasy XVI est entré dans sa phase finale de développement

Bien des renseignés du milieu ont indiqué qu'il ne faudrait pas attendre des années pour voir arriver Final Fantasy XVI dans les bacs, Jason Schreier ayant même ajouté que l'objectif de Square Enix serait un lancement pour l'année prochaine, et on peut effectivement miser sur 2023 à en croire les derniers propos de Naoki Yoshida dans la dernière édition du magazine japonais Uniqlo.



Tout en expliquant les différences dans les attentes du public entre un jeu solo et un MMO (on rappelle au cas où que c'est lui qui a sauvé FFXIV) et l'envie avec ce jeu de faire revenir les anciens fans, le réalisateur a tout simplement indiqué la chose suivante : « Actuellement, le développement de Final Fantasy XVI est entré dans sa phase finale. »



Quoi qu'il arrive et même avec un report en cours de route, nous serons donc loin de l'attente entre l'annonce et la sortie d'un FFXV et FFVII Remake (au fait, la Partie 2 ?), et n'oublions d'ailleurs pas que la prochaine présentation est programmé pour ce printemps.