[Rumeur] L'arrivée des émulateurs GB&GBA se confirme pour les services NSO & NSO+

Encore une confirmation qui ne serait pas une surprise vu que l'information avait déjà été évoquée par les sources très sérieuses d'Eurogamer : est apparu cette nuit sur 4chan un leak de deux nouveaux émulateurs Game Boy et Game Boy Advance, liés à une MAJ du kit de développement Switch, laissant donc entendre l'arrivée prochaine des deux consoles sur le service NSO ou NSO+, voire les deux (on peut imaginer GB sur NSO et GBA sur le NSO+ par exemple).



Les deux émulateurs auraient été conçus par la branche européenne (et plus précisément parisienne) de la R&D de Nintendo, plutôt spécialisée en la matière vu que c'est elle qui a conçue les émulateurs DS/Wii pour la Wii U, Nes/Snes pour la Switch, et même l'émulation GC pour Super Mario 3D All-Stars.



Voici la liste des titres testés en interne sur ces émulateurs, en notant bien que rien n'indique que tous serons livrés sur les services à abonnement.



Game Boy :



- The Legend of Zelda : Link's Awakening DX

- Qix

- Super Mario Land

- Tetris



Game Boy Advance :



- Astro Boy : Omega Factor

- Car Battler Joe

- Castlevania : Aria of Sorrow

- Castlevania : Circle of the Moon

- ChuChu Rocket

- Drill Dozer

- Fire Emblem : The Sacred Stones

- F-Zero : Maximum Velocity

- Game & Watch Gallery 4

- Golden Sun

- Golden Sun : The Lost Age

- Gunstar Super Heroes

- Harvest Moon : Friends of Mineral Town

- Kingdom Hearts : Chain of Memories

- Kirby and the Amazing Mirror

- Koro Koro Puzzle Happy Panechu

- Kuru Kuru Kururin

- Lufia : The Ruins of Lore

- Mario & Luigi : Superstar Saga

- Mario Golf Advance

- Mario Party Advance

- Mario Tennis : Power Tour

- Mario VS Donkey Kong

- Mega Man Battle Network 2

- Mega Man Battle Network 5

- Mega Man Zero 3

- Metroid Fusion

- Metroid Zero Mission

- Mr Driller 2

- Ninja Five-O

- Pokémon Donjon Mystère

- Pokémon Pinball R&S

- Super Mario Advance 4 : SMB3

- Super Robot Taisen OG

- Tactics Ogre : The Knight of Lodis

- Wario Land 4

- WarioWare

- Yoshi's Island

- Zelda : The Minish Cap