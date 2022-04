[Rumeur] Le projet ''Super Game'' de SEGA inclurait des reboots de Crazy Taxi et Jet Set Radio [Rumeur] Le projet ''Super Game'' de SEGA inclurait des reboots de Crazy Taxi et Jet Set Radio

Le projet « Super Game » de SEGA se dessine un peu plus à en croire les sources sérieuses de Bloomberg, déclarant du bon matin (chez nous) que l'éditeur aurait lancé en douce des reboots de ses franchises Crazy Taxi et Jet Set Radio, tous deux en interne, et le premier depuis plus d'un an dans l'intention de le sortir en 2024 voire 2025.



Une excellente nouvelle pour les fans mais une petite mise en garde pour ceux qui souhaitent un retour en format « classique » : l'objectif premier de SEGA serait de trouver son Fornite, pas forcément un BR, mais des titres capables de générer des sources de revenus récurrentes, donc plus globalement ce que l'on appelle du jeu à service. Si confirmé, à voir ce que cela donnera avec ces deux franchises...