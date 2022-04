SEGA reparle de son projet ''Super Game'' SEGA reparle de son projet ''Super Game''

On ne sait toujours pas quand nous verrons la couleur du projet « Super Game » de SEGA, mais c'est à l'occasion d'un échange public entre Shuji Utsumi (vice-président exécutif), Katsuya Hisai (directeur général) et Masayoshi Kikuchi (producteur) que l'éditeur a pu dresser quelques contours dont voici le simple résumé :



- « Super Game » n'est pas un jeu mais une gamme de jeux

- Chaque projet devra être de l'ordre du AAA

- Aucune exclusivité

- Traduit dans toutes les principales langues

- Sortie simultanée sur les principaux territoires



Mais aussi, sans que ça ne concerne forcément tous les jeux :



- Développement sous Unreal Engine 5

- Exploitation de la technologie Cloud Azure de Microsoft

- Du NFT, comme le veut la tendance



En résumé, SEGA souhaite gagner en poids pour devenir un éditeur qui compte davantage, capable de cracher des titres avec des millions de ventes comme arrivent à le faire d'autres grands japonais comme Square Enix, Capcom et accessoirement Bandai Namco (ce dernier parvenant à miser sur de gros partenariats dont FromSoftware et CD Projet RED).



Et justement, à l'instar de Square Enix et Capcom, ces motivations renouvelées n'empêcheront pas de garder une certaine patte japonaise, avec essentiellement des équipes locales qui pourront éventuellement inclure des occidentaux. Rappelons que SEGA souhaite investir l'équivalent de 850 millions d'euros dans ce projet sur 5 ans (donc davantage avec le temps), pour des centaines d'employés.