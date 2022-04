[Rumeur] Jeff Grubb : Sony plancherait sur son propre émulateur PS3 pour la PS5 [Rumeur] Jeff Grubb : Sony plancherait sur son propre émulateur PS3 pour la PS5

C'est courant juin que Sony lancera sa nouvelle offre PlayStation Plus, dont la gamme la plus chère (Premium) offrira l'accès à 340 jeux old-school couvrant PS, PS2, PS3 et PSP, en plus des 400 titres PS4/PS5.



L'intégralité pourra être téléchargée sur votre console à une petite exception près : la fameuse PlayStation 3 et son architecture compliquée, donc les jeux resteront en format Cloud… du moins pour un temps si l'on en croit les propos de Jeff Grubb qui affirme selon ses sources proches du dossier que Sony plancherait (enfin) sur son propre émulateur PS3 pour la PS5, mais juste que « cela peut prendre du temps ».



Ce serait clairement une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent découvrir certains titres qui n'ont jamais eu droit à des remasters, du genre Metal Gear Solid 4 mais également certaines séries qui n'ont pas survécu au passage à la PS4 (Motorstorm, Resistance…).