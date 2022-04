Kotaku : les déboires de Undead Labs, pour un State of Decay 3 encore en pré-production Kotaku : les déboires de Undead Labs, pour un State of Decay 3 encore en pré-production

Décidément, les choses ne vont pas très bien chez plusieurs représentants des Xbox Game Studios et après des indications de problèmes de chantier pour le retour de Fable chez Playground, et la branche The Initiative qui patauge clairement sur Perfect Dark, c'est maintenant Undead Labs qui est pointé du doigt dans un rapport fourni par Kotaku, sous la base d'une douzaine de témoignages proche du dossier.



En ressort que :



- Premier constat de base, l'acquisition du studio par Microsoft a provoqué une crise non pas à cause du nouvel éditeur, car c'est l'inverse : la trop grande liberté offerte a conduit à une trop mauvaise gestion des responsables de la boîte derrière State of Decay.

- Trop d'équipes différentes partant dans diverses directions avec un manque de communication entre elles et aucun leadership efficace pour synthétiser le tout.

- Le renouvellement des employés a provoqué une hausse des propos sexistes et anti-LGBT.

- Anne Schlosser, directrice des ressources humains, a limite aggravé la situation au point de forcer Microsoft (qui essaye tant bien que mal de réparer les choses) à la pousser vers la sortie le mois dernier.

- State of Decay 3 n'a toujours pas dépassé le stade de la pré-production.

- Il est évoqué que si Xbox laisse toute liberté au studio de prendre son temps, Philip Holt (nouveau boss de Undead Labs) a lui mis une énorme pression à ses équipes pour pondre une démo à présenter à Microsoft dans un laps de temps beaucoup trop court.



« L'ironie de la situation se résumerait par la pression exercée par Philip sur l'équipe, et non Xbox. Philip nous mettait la pression car il était obsédé par l'envie de prouver qu'il était un leader fort au cœur des Xbox Game Studios. Il utilisait ce poste comme un levier pour sa propre carrière, au détriment des développeurs. »



La bonne nouvelle néanmoins, c'est que les effectifs ont quasiment doublé en 4 ans, et que la plupart ont confiance quant à l'avenir du projet avec de véritables avancées en 2022. Malgré tout, reste des propos qui font échos à de précédentes affaires du même genre : beaucoup pensent que Microsoft laisse beaucoup trop de liberté sans intervenir (ou pas assez). Décidément...