Avec ID@Xbox, les indés ont récupéré 2,5 milliards de dollars en royalties Avec ID@Xbox, les indés ont récupéré 2,5 milliards de dollars en royalties

Dans un nouveau billet de blog, Chris Charla de Microsoft a déclaré que l'initiative ID@Xbox (consistant à soutenir les indés sur divers points) a permis aux petits développeurs de récupérer pas loin de 2,5 milliards de dollars en royalties pour leurs jeux sortis sur Xbox depuis le début du programme, en ajoutant que les revenus ont doublé sur les trois dernières années.



Plus de 1000 développeurs indés sont inscris au programme, en sachant que l'entreprise a également mis en place l'initiative ID@Azure, qui comme vous le devinez consiste cette fois à aider les indépendants à adopter la technologie magique pour balancer leurs titres sur xCloud.



Bien sûr, il n'y a pas que les indés et on a appris de la même façon que Microsoft n'a pas hésité à cracher « des centaines de millions de dollars » auprès des tiers pour agrémenter son service Game Pass, dont (selon diverses sources) de 5 à 10 millions pour placer récemment Marvel's Guardians of the Galaxy.