UK : l'imposant lancement de Elden Ring UK : l'imposant lancement de Elden Ring

Tout comme au Japon, Elden Ring signe un démarrage clairement excellent au Royaume-Uni et c'est peu de le dire : plus de 360.000 ventes, soit le meilleur lancement de l'histoire de FromSoftware mais aussi l'une des meilleures sorties sur ce territoire depuis octobre 2018 et Red Dead Redemption 2.



Bon, on va être plus précis en disant que c'est le meilleur lancement depuis ce dernier en excluant :



- Les Call of

- Les FIFA

- Éventuellement les jeux Nintendo (dont on ne connaît pas les ventes numériques)



Mais c'est déjà pas mal car on est devant du Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Assassin's Creed Valhalla…



Pour la répartition :



- 41 % sur PlayStation (dont 50 % de dématérialisé)

- 30 % sur PC (full dématérialisé)

- 29 % sur Xbox (dont 85 % de dématérialisé)