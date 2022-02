[Rumeur] J.Schreier : contrairement à GOW Ragnarok, FF XVI devrait se faire attendre jusqu'en 2023 [Rumeur] J.Schreier : contrairement à GOW Ragnarok, FF XVI devrait se faire attendre jusqu'en 2023

Alors qu'on commence à parler de sorties pour 2023, dont quelques reports en rumeurs (Hogwarts Legacy et Suicide Squad par exemple), la communauté s'interroge déjà sur les prochains candidats qui esquiveront 2022, et sur ce sujet, Jason Schreier a fait une nouvelle fois parler ses sources pour rassurer sur le fait que God of War Ragnarok avait toutes les chances de sortir cette année. Pas plus mal vu qu'on l'attendait déjà l'année dernière (même si personne n'y croyait vraiment).



Inversement, le même Schreier préfère ne pas donner d'espoir à ceux qui attendent Final Fantasy XVI pour cette année, expliquant que le développement a pris du retard à cause de la priorité plusieurs fois donnée à Final Fantasy XIV en 2021. On rappelle néanmoins que selon Square Enix, la communication devrait reprendre dans le courant du printemps.