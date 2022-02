Malgré le rachat, Sony affirme que Bungie va maintenir une stratégie de sorties multi-supports

Loin d'être de la même portée que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, Sony a néanmoins su marquer le coup avec l'acquisition de Bungie pour la somme de 3,6 milliards de dollars, avec toute l'ironie qu'il faut quand on se souvient du passif du studio.Clairement inattendu, même si la véritable surprise vient de la stratégie de Sony qui ne compte aucunement faire du studio une branche classique des PlayStation Studios, mais bien un groupe indépendant avec son propre PDG (Pete Parsons en l'occurrence) tandis que les 900 employés continueront de soutenirsur tous les supports (avec la garantie d'un traitement égal et sans exclusivité temporaire de contenu)… et même chose pour les prochains jeux, dont les sous-entendus d'une nouvelle licence en cours de chantier.Car ce que souhaite Sony, c'est officiellement étendre la marque PlayStation au-delà même de ses machines, chose que l'on a déjà remarquée du coté du PC, pour à la fois viser un public plus large mais également s'attarder davantage dans le domaine du jeu-service, soit un peu la spécialité de Bungie depuis des années. Une nouvelle manière de comprendre qu'à notre époque, ou du moins pour ce qui concerne Microsoft et Sony, le hardware lui-même ne représente plus le cœur de stratégie financier, surtout face à un futur où les services et le Cloud vont prendre de plus en plus de place dans le média.Et bien entendu, tel un Phil Spencer, Jim Ryan indique ne pas en avoir terminé avec les rachats, sans donner le moindre indice sur le ou les studios en vue.