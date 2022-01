Shin Megami Tensei V s'approche du million Shin Megami Tensei V s'approche du million

Même si l'on reste dans le marché de niche, le poids de l'image d'Atlus a permis à Shin Megami Tensei V d'attirer du beau monde : 800.000 unités écoulées à travers la planète depuis la mi-novembre, soit directement le plus gros succès de la franchise, et donc une grosse possibilité d'atteindre prochainement le million sans même avoir besoin de portages en rumeurs.



De quoi donner à l'éditeur un certain espoir de gratter quelques billets supplémentaires avec la version Switch de 13 Sentinels : Aegis Rim (12 avril 2022), à défaut d'une édition dédiée de Persona 5 dont l'absence est toujours incompréhensible, du moins commercialement parlant.