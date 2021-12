Final Fantasy XIV : tellement populaire que Square Enix doit suspendre les ventes Final Fantasy XIV : tellement populaire que Square Enix doit suspendre les ventes

Si vous vous posiez encore des questions quant au succès massif de Final Fantasy XIV qui depuis des années ramènent de l'argent par fourguons dans les locaux de Square Enix, apprenez que l'éditeur s'est vu dans l'obligation de stopper temporairement les ventes de son MMORPG… à cause d'une audience trop élevée face aux capacités des serveurs. De la folie.



Entre le retour des anciens depuis le lancement de l'extension Endwalker, ceux qui sont toujours en place et les nouveaux qui arrivent régulièrement, les serveurs ne peuvent décidément tenir la cadence, surtout lors des pics réguliers chaque jour, et Square Enix va de fait même suspendre l'offre d'essai gratuit (ceux qui en bénéficient déjà ne pourront jouer que le matin et le soir) ainsi que les campagnes de pubs.



Choquant mais on ne peut blâmer l'éditeur sur une éventuelle radinerie puisque le manque de serveurs frais vient aussi bien de la pandémie que de la pénurie de composants, et l'on nous promet sur le sujet que la lumière est pour bientôt. D'ailleurs, la MAJ 6.05 et son nouveau raid sont toujours maintenus pour le 4 janvier 2022.