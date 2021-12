Spider-Man : Insomniac s'explique sur l'absence des costumes No Way Home sur PS4

En publiant un nouveau trailer pour indiquer queexistait toujours sur PlayStation 5, Insomniac a précisé l'ajout de deux nouveaux costumes en lien avec le nouveau film du MCU, dont la version noire.Un petit bonus offert gratuitement ce vendredi dans toutes les versions de(inclus dans l'édition précitée)… donc seulement sur PlayStation 5 et pas sur la version de 2018 sur PS4.Les joueurs ont réagi sur Twitter, certains râlant sur le fait qu'il est tout de même cocasse de priver des joueurs PS4 à une époque où la PlayStation 5 est encore introuvable hors réservation, et le développeur s'est fendu d'un communiqué d'excuse… assez particulier. On nous explique donc que la version PS4 a eu droit à 19 mises à jour depuis sa sortie il y a trois ans, ajoutant toujours plus de costumes et de fonctionnalités, avec un besoin d'optimisation constant sur les performances du bon vieux HDD old-gen. Et donc que en gros, la limite est atteinte et ils ne peuvent plus rien rajouter sans qu'il y ait un impact technique.Admettons...