Charts Japon : Pokémon D&P Remake s'offre un meilleur lancement que Epée & Bouclier

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 15 au 21 novembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On n'avait pas de doute sur le succès de, mais on ne s'attendait clairement pas à voir un remake chibi fait (un peu) mieux que le lancement de, avec néanmoins l'inconnu du dématérialisé pour les deux. De fait, on tient le deuxième plus gros lancement physique de l'histoire de la Switch au Japon, aprèset ses quelques 1,9 million la première semaine.Pendant ce temps,continue d'être en recul (deux fois moins que le précédent, avec toujours la question posée sur le numérique) tandis que coté hardware, la Switch s'offre un énorme boost pour repasser au-dessus des 100.000 et dépasser les 22 millions. Elle devient ainsi la quatrième console la plus vendue de l'histoire au Japon, devant la PlayStation 2, et provisoirement derrière la 3DS.Enfin, que dire de la PlayStation 5 qui s'enlise semaine après semaine, surtout par des problèmes de stock même si le problème est on le sait plus profond, au point qu'il suffirait d'un simple détail pour qu'elle passe sous… les Xbox Series.