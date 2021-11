Final Fantasy XV proche des 10 millions

aura d'une certaine façon réussi à marquer les esprits et même si pas grand-chose ne s'est passé comme prévu, aussi bien pour le résultat au lancement que le suivi, reste que les fans ont sur la longueur répondu à l'appel de cet épisode au chantier des plus chaotiques : Square Enix annonce que le titre s'est aujourd'hui écoulé à 9,8 millions d'exemplaires, soit 1 million de plus qu'il y a 2 ans. Merci les promos.10 millions acquis d'avance, soit quand même le deuxième plus gros succès de la franchise après(hors remakes, remasters…), et on vous remet pour la blague le trailer d'annonce de l'E3 2013, n'ayant absolument rien à voir avec le produit final.