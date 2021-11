Smash Bros : M.Sakurai compte toujours être au rapport pour le prochain épisode

Le suivi des'est terminé avec l'arrivée de Sora et alors que Masahiro Sakurai peut enfin prendre un peu de repos, quand bien même il semble posséder un élixir de jeunesse, l'homme s'est entretenu avec Famitsu et a fait face à la question de routine : et pour le prochain épisode ?Forcément un peu évasif, Sakurai préfère débuter en disant que ni lui ni Nintendo n'a encore décidé de quoi l'avenir de la franchise sera fait, mais ne semble néanmoins pas avoir de doute sur le fait qu'il y aura un autre épisode. On ne va pas jouer les étonnés : on ne tue pas une série dont le dernier épisode tourne (actuellement) à environ 25 millions de ventes.Mais on repart quand même avec deux détails qui ont leur importance. En premier, si nouvel épisode il y a, Sakurai compte bien être de la partie et pour preuve : tel un Kojima, il a déjà tenté d'assurer la transition du poste clé à un autre, sans succès. En second lieu, le futurne devrait pas, selon le créateur, être aussi fourni queet encore moins dans sa forme finale avec tous les DLC. Il semble plutôt vouloir tenter une nouvelle voie pour marquer le changement, avec déjà la crainte de « décevoir » quelques fans.De quoi au moins attiser la curiosité même si on a encore largement le temps d'en voir la couleur, et on laisse le maniaque cinquantenaire retourner à ses vacances avec son gros chat :