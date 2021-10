VGC : un reboot de Castlevania et un remake de MGS3 en préparation VGC : un reboot de Castlevania et un remake de MGS3 en préparation

Konami est pour l'heure en assez belle forme coté JV (enfin, oublions eFootball pour l'instant…) mais l'ennui est qu'aux yeux des fans de la première heure, ce n'est probablement pas avec Momotaro Densetsu et Yu-Gi-Oh que certains verront le retour à l'âge d'or. Du moins pour l'instant.



Car VGC vient de balancer l'information (selon ses sources) : la firme compterait remettre sérieusement en avant Metal Gear, Castlevania et Silent Hill, et ce dans les projets suivants.



Castlevania

- Un reboot complet en interne, avec néanmoins l'aide de studios externes.



Metal Gear

- Un vrai remake de MGS 3 : Snake Eater par le studio Virtuos.

- Une nouvelle vague de remaster pour préparer le terrain.



Silent Hill (ça on le savait déjà)

- Un projet avec Bloober Team

- Un autre avec un « studio japonais reconnu »



Dernier point, ces projets ou du moins une partie seront révélés à partir de 2022.