Super Smash Bros Ultimate : Sakurai laisse spéculer les fans jusqu'au 5 octobre

L'officialisation allait de soit mais cette fois, Masahiro Sakurai a préféré laisser mousser les fans jusqu'au dernier moment : l'annonce du dernier personnage de, et la présentation qui va avec, attendra le 5 octobre à 16h00, avec probable sortie dans la foulée.3 ans après son lancement, cet épisode accueillera donc son 85e personnage sans espoir d'avoir encore plus du rab : Yoshiaki Koizumi a bien certifié que cette fois, ce serait bien l'ultime combattant jusqu'au prochain épisode. On vous laisse prendre les paris.