SEGA annoncera un nouveau RPG au TGS SEGA annoncera un nouveau RPG au TGS

SEGA a mis à jour son segment du Tokyo Game Show (le 1er octobre) en indiquant qu'ils partageront les « dernières informations » sur les jeux Sega et Atlus déjà annoncés, ou du moins en partie on se doute, mais pas que puisqu'une promesse est faite : nous y verrons l'annonce d'un tout nouveau RPG.



Par contre il est bien précisé que ce sera un RPG de SEGA et non d'Atlus, et ce sera le seul indice pour laisser le peuple spéculer jusque là. On va néanmoins garder la tête sur les épaules et éviter de sortir des noms comme Skies of Arcadia 2 ou Phantasy Star V. Surtout que rien n'indique si ce sera un jeu console ou une énième production mobile...