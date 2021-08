Suda51 : Grasshopper sur cinq projets, dont trois nouvelles licences Suda51 : Grasshopper sur cinq projets, dont trois nouvelles licences

Alors que No More Heroes III vient tout juste de sortir, Suda51 vient d'annoncer que le studio Grasshopper Manufacture avait actuellement 5 jeux en production, donc 3 seront des nouvelles licences. Selon le créateur, cette volonté de choses neuves vient du fait que le studio ne possède pas la plupart des séries sur lesquelles ils ont travaillé (No More Heroes donc, mais également Killer7, Lollipop Chainsaw, etc), et que ce changement d'orientation leur permettrait d'avoir les pleins droits créatifs.



Aucun indice n'a été lâché si ce n'est qu'on devrait rester globalement dans le jeu d'action, mais avec de plus en plus d'éléments narratifs façon visual novel & co.



Ah et petite précision : si Suda a récemment déclaré que No More Heroes était désormais en repos pour « au moins 10 ans », ces propos ne sont qu'à titre personnel. On apprend en effet que la licence leur avait été prêtée par Marvelous pour une durée de 5 ans, et que les droits sont aujourd'hui retournés à l'éditeur qui peut désormais en faire ce qu'il veut sans demander l'avis de son créateur.