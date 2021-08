[FY] La Switch approche des 90 millions, et Nintendo en souhaite 110 millions d'ici la fin mars 2022 [FY] La Switch approche des 90 millions, et Nintendo en souhaite 110 millions d'ici la fin mars 2022

Pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours, et donc ce printemps 2021, Nintendo fait une nouvelle fois preuve de sa grande efficacité sur le marché sans pouvoir contrer ce qui a touché une partie de l'entreprise, à savoir une baisse des revenus par rapport à l'année dernière où l'effet « confinement » avait boosté le marché. Et accessoirement le rouleau-compresseur Animal Crossing.



Oh, le petit artisan japonais devrait néanmoins s'en remettre car on reste dans l'équivalent de 2,5 milliards en CA pour un seul trimestre (-10%) et un bénéfice net d'environ 715 millions d'euros (-14%), ne changeant par les objectifs pour la totalité de l'année fiscale (jusqu'en mars 2022) avec au total un CA de 12,3 milliards d'euros et un bénéfice net de 2,6 milliards d'euros.



Et vu qu'on ne parle désormais plus de la 3DS, concernant uniquement la Switch :



- 4,45 millions de consoles vendues au printemps

- Dont 1,14 millions de Switch Lite

- En baisse par rapport au printemps 2020 (5,68 millions)



- 89 millions de Switch ont été placées sur le marché au 30 juin dernier

- 85 millions en ventes brutes aux consommateurs

- Nintendo compte atteindre les 110 millions de Switch au 31 mars 2022



- 45,28 millions de jeux vendus au printemps

- 50,43 millions au printemps 2020



On notera enfin que la part des éditeurs tiers (et indés, forcément) a légèrement augmentée puisque les jeux Nintendo vendus sur ce trimestre ne représentent « que » 72 % du total, contre 82 % l'année dernière.