[LEAK] PS Plus : le programme d'août

Décidément, on a droit au leak du PlayStation Plus chaque mois et s'il y a eu du faux dans certains cas, inutile d'avoir le moindre doute pour le programme d'août : la liste est carrément apparue sur le site officiel PlayStation à cause d'un probable stagiaire qui a appuyé sur le mauvais bouton, avant de remettre en urgence les jeux de juillet comme s'il ne s'était rien passé.Trop tard, et voici donc à quoi vous attendre à partir du mardi 3 août :(*)(*) Comme souvent avec le PS Plus depuis le début de cette génération, ce Battle Royale aura beau sortir aussi bien sur PS5 que PS4, seule la version PS5 sera offerte dans le programme.