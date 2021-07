Switch OLED : Nintendo dément les rumeurs de Bloomberg sur les coûts de fabrication Switch OLED : Nintendo dément les rumeurs de Bloomberg sur les coûts de fabrication

« Non, c'est pas vrai. » Voilà comment on pourrait résumer simplement le dernier communiqué officiel de Nintendo qui, habitué à laisser couler les rumeurs, a cette fois voulu réagir à l'article de Bloomberg, ces derniers ayant déclaré il y a peu que l'entreprise allait profiter de la Switch OLED pour se faire une belle marge : la console est (globalement) vendue entre 20 et 50 balles plus chère que le modèle standard alors qu'elle ne coûterait que 10€ de plus à produire selon le site économique.



Nintendo esquive néanmoins de donner les détails sur le surcoût de sa refonte attendue en octobre, et préfère simplement indiquer en passant qu'il n'y a « pour le moment » aucun autre modèle de prévu. A voir d'ailleurs combien de temps durera réellement cette situation « sans Switch Pro » tant les investisseurs ont accueilli un peu avec dépit l'annonce d'une simple upgrade de l'écran, faisant chuter de 5 % la valeur boursière d'une entreprise qui pour autant enchaîne les années à gros bénéfices.