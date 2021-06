E3 2021 : des précisions sur le programme E3 2021 : des précisions sur le programme

Allant à la pêche aux informations en plus de ce que l'on connaît déjà, Kotaku a pu dresser un programme un peu plus précis de ce qui nous attendra durant la période E3, donc sur les quatre jours, avec le programme suivant en prenant bien en compte qu'avec le décalage horaire, tout cela concerne les journée « US ».



Samedi 12 juin :



- Ubisoft Forward à 21h00



Dimanche 13 juin :



- Conférence Xbox & Bethesda à 19h00

- Des choses à attendre de Square Enix

- PC Gaming Show et Future Games Show

- Du Warner Bros dont Back 4 Blood



Lundi 14 juin :



- Plusieurs shows Live qui seront l'occasion de voir du Take-Two Interactive, du Capcom, du Razer ainsi que d'autres éditeurs moindres ainsi que des indépendants.



Mardi 15 juin :



- Nintendo Direct à 18h00 suivi d'un TreeHouse Live de 3h00

- Des choses à attendre de Bandai Namco, Yooreka Games et GameSpot



C'est tout pour l'instant et bien entendu, le programme est amené à s'étoffer dans les jours à venir.