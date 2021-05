Final Fantasy Origin : les rumeurs s'intensifient Final Fantasy Origin : les rumeurs s'intensifient

La rumeur grimpe petit à petit autour d'un certain Final Fantasy Origin et après quelques bruits de couloirs sur Reddit et Resetera, c'est maintenant le site Fanbyte qui vient attester selon ses sources que Square Enix travaillerait bien sur un tel titre en collaboration avec la Team Ninja, ce qui n'est pas une première vu que ces derniers ont déjà travaillé sur Dissidia Final Fantasy NT, mais le lien est encore plus important quand on parle d'un Souls-like, donc par les auteurs de la franchise NiOh.



Selon les mêmes sources, le titre se situerait dans le monde du tout premier Final Fantasy et serait une exclusivité PlayStation 5, avec néanmoins une version PC à venir « plus tard ». Les plans seraient une présentation en bonne et due forme pendant la période E3 avant la mise en ligne d'une démo alpha durant l'été avant de récolter les retours de la communauté… comme l'a fait la Team Ninja avec NiOh justement, et même Square Enix avec Octopath Traveler pour ne citer que lui.