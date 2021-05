Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online trouvent date sur PS5 et Xbox Series Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online trouvent date sur PS5 et Xbox Series

L'annonce vient de tomber : les versions PlayStation 5 et Xbox Series de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online, ce sera donc pour le 11 novembre 2021.



Il faudra maintenant patienter pour avoir un trailer montrant les potentielles améliorations mais en attendant, rappelons que :



- GTA V et GTA Online seront deux produits séparés sur New Gen.

- GTA Online sera gratuit pour les joueurs PS5 pendant 3 mois.

- Ceux qui jouent à GTA Online cet été pourront obtenir des avantages pour la version New Gen.

- Rockstar nous tease un event GTA Online en lien avec les 20 ans de GTA III.