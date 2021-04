Le Microsoft Store (PC) fait à son tour passer les royalties de 30 à 12% Le Microsoft Store (PC) fait à son tour passer les royalties de 30 à 12%

Le Microsoft Store (sur PC) s'en sort bien, ou disons plutôt mieux qu'à une certaine époque, et outre tout ce qui a lien au Game Pass, la firme de Redmond a décidé d'offrir un coup de pouce loin d'être inutile surtout à notre époque : à l'instar de l'Epic Games Store et donc contrairement à Steam, le MS Store ne récupérera désormais que 12 % des revenus tiers générés, contre 30 % auparavant.



Une manière de faire comprendre que même si Microsoft est aujourd'hui en relatifs bons termes avec Valve, et est d'ailleurs bien content des succès Steam de Halo Master Chief Collection et Forza Horizon 4 pour ne citer qu'eux, la volonté reste toujours présente pour imposer sa boutique auprès du public et surtout des développeurs qui continueront certes de se reposer sur Steam, mais qui risquent petit à petit de poser une nouvelle pression face à une commission de 30 % maximum (certes nivelée graduellement jusqu'au 20 % en fonction du CA).