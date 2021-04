Résultats fiscaux de Sony, dont une PlayStation 5 qui approche les 8 millions (record) Résultats fiscaux de Sony, dont une PlayStation 5 qui approche les 8 millions (record)

Sony a rendu son rapport sur la totalité de l'année fiscale qui s'est achevée le 31 mars 2021, période évidemment marquée par le lancement d'une certaine PlayStation 5 qui a pu dépasser les 7,8 millions de ventes, faisant légèrement mieux que la PlayStation 4 (et donc un record tous supports confondus) alors même que la machine est en constante rupture de stock.



Une année record par Sony avec un CA équivalent à plus de 20 milliards d'euros et un bénéfice opérationnel de 2,6 milliards d'euros, surtout dû comme on le sait à la branche PlayStation qui continue de rester le poumon économique même si contrairement à il y a une paire d'années, les autres branches sont dans le vert.



Quelques chiffres :



- 338,9 millions de jeux vendus durant l'année fiscale (en hausse)

- Dont 58,4 millions de jeux PlayStation Studios (pareil)

- 63 % des ventes viennent du dématérialisé (53 % l'année précédente)



Et sinon la PlayStation 4 :



- Elle tourne désormais à 115,9 millions

- Mais seulement 1 million sur le dernier trimestre

- Elle ne pourra jamais atteindre les ventes de la PlayStation 2 mais possède néanmoins son record : elle a permis de vendre plus de jeux que n'importe quelle autre machine de la marque.



Pour la nouvelle année fiscale :



- Sony souhaite un CA encore plus élevé, mais préfère anticiper un recul du bénéfice opérationnel.

- En cause, des investissements maisons mais aussi un recul des ventes de jeux tiers dû à de très nombreux reports pour 2022.

- Un phénomène comblé par les jeux PlayStation Studios : Sony prévoit une hausse de ce coté, rien qu'avec Returnal et Ratchet & Clank : Rift Apart pour ce printemps.

- Malheureusement, aucune information n'est lâchée concernant les périodes de sortie des autres titres attendus.