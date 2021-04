Sony va prendre en charge le premier projet de Firewalk Studios (fondé par des anciens de Bungie)

Jim Ryan l'a affirmé pas plus tard qu'aujourd'hui : en plus de ses propres studios et d'éventuelles futures acquisitions, Sony va continuer de chercher des partenaires un peu partout et c'est peu après avoir annoncé s'occuper du prochain projet de Jade Raymond via son tout neuf Haven Studios que le groupe annonce qu'ils en feront de même avec Firewalk Studios.Et si vous ne connaissez pas ces derniers, sachez que c'est un peu normal puisque sa naissance date d'il y a seulement trois ans, conçu par des anciens de Bungie et visant déjà le marché du AAA, domaine qui plaît bien à PlayStation Studios comme on l'a un peu remarqué. Et du coup, sans surprise, ce sera une nouvelle licence essentiellement multi qui ne sortira que sur PlayStation 5, du moins pour ce qui concerne le marché des consoles (donc oui, ça peut sortir sur PC quoi).