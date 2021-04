Jim Ryan : du travail en amont pour augmenter la production de PlayStation 5, et le nombre d'exclusivités Jim Ryan : du travail en amont pour augmenter la production de PlayStation 5, et le nombre d'exclusivités

Jim Ryan s'est entretenu avec le site économique Nikkei (dont les propos ont été relayés par VGC) pour attester que PlayStation avait investi « discrètement » dans la création de nouveaux titres first-party, et que l'entreprise compte trouver de nouvelles opportunités de fusions et d'acquisitions pour renforcer sa force de frappe, et ce dans un but très simple : que le nombre d'exclusivités PlayStation 5 soit plus important qu'à l'époque PlayStation 4.



En outre :



- Malgré la réorganisation de Sony Japan Studio, PlayStation compte toujours investir sur ce marché et avoir des liens avec les développeurs locaux pour proposer de nombreux titres qui pourront pousser la PS5 sur l'archipel.

- Jim Ryan promet être en pourparlers avec les fournisseurs pour augmenter la cadence de productions de la PlayStation 5 afin de mettre fin (en partie) aux ruptures de stock, et si possible dès cette année.