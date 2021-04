Microsoft : le xCloud arrive dès demain (en bêta) sur PC et smartphones/tablettes iOS

Les plans se déroulent apparemment sans accroc pour Microsoft et son xCloud car comme c'était promis depuis des mois, le service Cloud Gaming intégrera bien les formats iOS (via navigateur on rappelle, aussi bien Safari, Edge que Chrome) et les PC pour ce printemps, et même dès demain comme vient de l'annoncer le constructeur.Comme toute nouvelle étape, on parlera pour l'heure de bêta et pour un nombre limité de personnes puisque Microsoft enverra directement des invitations d'accès à « certains » membres abonnés au Game Pass Ultimate pour commencer à tâter le terrain avant une ouverture progressive « dans les mois à venir ».De quoi permettre un nouveau boost pour la communauté Game Pass en 2021, qui compte aux dernières nouvelles (fin janvier 2021) environ 18 millions d'abonnés.