Charts Japon : Monster Hunter Rise, forcément

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 au 28 mars 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et aucune surprise évidemment de voir querègne sans partage pour sa semaine de lancement même si on n'atteint pas les chiffres de sortie deni le record de la série (sur PSP), on reste légèrement supérieur au lancement deen notant bien que Capcom pouvait difficilement faire mieux : environ 95 % du stock mis en place a été écoulé. Reste l'inconnu du dématérialisé.Même topo pour la Switch qui ne fait pas dans la même folie que l'année dernière mais le parc commence à se solidifier, surtout qu'on passe les 19 millions : encore 300.000 ventes et elle dépasse la NES pour devenir la 7e console la plus vendue de tous les temps au Japon.Pendant ce temps, la PS5 qui ne comptait pas faire dans la figuration durant cette semaine a boosté son stock, faisant le bonheur de plus de 62.000 intéressés.