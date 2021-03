Shunsuke Saito quitte aussi Sony Japan Studio

L'hémorragie continue chez Sony Japan Studio et bien que cela ne surprenne plus personne pour ceux qui ont suivi la nouvelle politique du constructeur sur cette filiale historique, apprenez néanmoins que c'est au tour de Shunsuke Saito d'annoncer son départ, ayant encore de la suite dans les idées mais n'ayant plus grand-chose à faire dans une boîte qui devrait faire un focus sur la licenceCar Shunsuke Saito, c'était tout simplement l'un des piliers de la série, au départ en chara-design sur le premier puis propulsé directeur artistique sur le second.Si on ne connaît pas la destination pour la plupart, une partie a fondé « Bokeh Game Studio » pour déjà mettre en place un premier projet horrifique, ce qui tombe bien puisqu'on y trouve le réalisateur et le chara-designer de la franchise