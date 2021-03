Nexon investit un paquet de pognon dans SEGA, Konami et Bandai Namco Nexon investit un paquet de pognon dans SEGA, Konami et Bandai Namco

Déjà milliardaire par le poids de ses jeux PC très grand public comme MapleStory et Dungeon&Fighter (qui aura bientôt une version mobile pour en rajouter une couche), Nexon a choisi d'utiliser une partie de son stock de pognon et plus exactement 874 millions de dollars pour investir comme il faut chez Habro, Bandai Namco, Konami et SEGA Sammy, non pas en vue d'un rachat ou de partenariats quelconques, mais juste pour aider les trois éditeurs japonais à se développer dans le CA comme le marché boursier, et du coup récupérer un plus gros chèque en retour. D'ailleurs les choses vont très vite puisqu'ils ont déjà récupéré presque un tiers de l'investissement total. C'est ça les histoires de gros sous.



Il faut surtout dire que le moment est bien trouvé car si Bandai Namco s'en sort globalement bien, Konami et SEGA ont fait partie des éditeurs qui ont payé le prix fort de la pandémie à cause d'activités multiples dépassant le cadre du salon voir du JV tout court (arcade, pachinslot, fitness club…).



On ajoutera également que ce type d'investissement coupe directement court à diverses rumeurs sur le rachat de l'un ou l'autre.