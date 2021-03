Officiel : 4 millions de Monster Hunter Rise écoulés dans le monde pour son lancement Officiel : 4 millions de Monster Hunter Rise écoulés dans le monde pour son lancement

Alors que nous étions encore dans la rumeur ce matin, et plus estimations une « estimation » pour le territoire japonais, Capcom souhaite se montrer plus précis pour l'ensemble des territoires : Monster Hunter Rise, c'est 4 millions d'unités expédiées à travers la planète la semaine dernière, sans préciser si (ça arrive) ce chiffre inclus les premières ventes dématérialisées.



Dans tous les cas, c'est sans problème le meilleur lancement Switch pour un jeu tiers, et cela permet à la franchise de dépasser les 70 millions depuis ses débuts en 2004.



Pour rappel, Monster Hunter World, c'était 5 millions sur le même laps de temps, mais sur deux supports.