Tekken 7 passe les 7 millions de ventes

Sauf si une MAJ des chiffres devient attester du contraire (et sans compterqui est un cas particulier),est officiellement le jeu de combat japonais le plus vendu depuis des années avec 7 millions de ventes annoncées, soit 1 million de plus depuis septembre dernier.On comprend pourquoi Bandai Namco a confié à Katsuhiro Harada un projet (encore non dévoilé) qui serait le chantier le plus coûteux de l'histoire de l'éditeur, et on rappelle quen'a pas fini de s'afficher avec encore récemment l'ajout du personnage Lidia Sobieska, et la certification qu'il sera présent au prochain EVO.