Un Square Enix Showcase le 18 mars

Chacun semble vouloir y aller de son petit moment d'actualité, et Square Enix entre dans la danse en annonçant son propre showcase jeudi prochain à 19h00.Un Live d'ailleurs très très occidental et preuve que ce n'est pas encore de suite que l'on entendra à nouveau parler demais nous aurons quand même :- La présentation du nouveau- Le point sur les 25 ans de- Le nouveau jeu de Square Enix Montréal- Du- Un mot sur- Un peu deavant la sortie- Ah, et du