FFVII Intergrade : des visuels pour Yuffie FFVII Intergrade : des visuels pour Yuffie

Annonce importante du dernier State of Play de Sony, Final Fantasy VII Remake : Intergrade revient avec quelques visuels dédiés au morceau le plus intéressant de cette nouvelle version : l'extension scénarisée qui permettra de voir l'arrivée (avec une énorme avance par rapport au jeu d'origine sur PS1) de Yuffie, à l'époque simple perso secret qui du coup n'apparaissait même pas dans les CG. Tout comme Vincent d'ailleurs.



On apprend donc que l'extension prendra place après la phase du Réacteur 5, et se déroulera sur deux chapitres, où la petite voleuse se rendra donc à Midgard avec son partenaire Sonon Kusakabe dans le but de récupérer une Matéria Ultime pour la ramener dans sa ville de Wutai. A noter d'ailleurs que contrairement à l'aventure de base, aucun switch en combat puisque seule Yuffie sera jouable (aussi efficace au contact qu'à distance nous dit-on) tandis que Sonon se contentera de divers ordres.



Sortie prévue le 10 juin 2021 sur PS5 en rappelant quelques points :



- Choix entre le 4K natif ou le 60FPS

- Temps de chargement réduits

- Plusieurs améliorations graphiques

- Mode photo

- Possibilité de récupérer ses sauvegardes PS4



- Version boîte ou dématérialisé complète (jeu + extension Yuffie)

- Upgrade gratuite mais sans l'extension Yuffie (à acheter à un prix encore inconnu)

- Pas d'upgrade gratuite avec l'actuelle version PS4 offerte sur le PS Plus