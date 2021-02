Nomura laisse sa place à Naoki Hamaguchi pour gérer l'avenir de Final Fantasy VII Nomura laisse sa place à Naoki Hamaguchi pour gérer l'avenir de Final Fantasy VII

Interviewé par Tetsuya Nomura dans le cadre de l'annonce à l'instant des différents jeux Final Fantasy VII, l'homme a indiqué que pour la suite du programme (donc ce que l'on nommera pour l'instant la « Partie 2 »), sa place sera échangée avec celle de Naoki Hamaguchi, qui était co-directeur du « premier » remake et qui se retrouvera donc à la tête du prochain épisode encore non daté.



Même si Nomura gardera un œil sur la toile d'araignée FFVII qui est en train de se dessiner, mais juste en statut de directeur créatif, on comprend que l'homme a d'autres chantiers en attente : on rappelle qu'il avait en tête la sortie d'un nouveau Kingdom Hearts l'année prochaine pour fêter les 20 ans de la franchise, annoncé comme « surprenant », même si l'on ne peut décemment imaginer qu'il s'agira déjà de Kingdom Hearts IV.