Horizon : Forbidden West maintenu pour 2021 (mais plus de nouvelles de GOW)

Si on se souvient des intentions initiales de Sony, Gran Turismo 7 était censé sortir pour le premier semestre 2021, tandis que Horizon : Forbidden West était signé pour le second semestre, donc été ou fin d'année.



Avec le premier désormais reporté pour 2022, on pouvait légitimement se poser des questions pour la suite des aventures d'Aloy, mais Jim Ryan rassure en indiquant que (pour le moment), le lancement est toujours prévu pour 2021.



En revanche, plus aucune mention n'est faite pour God of War Ragnarok mais soyons honnêtes en disant qu'avec ou sans Covid-19, peu de monde s'attendait à vraiment le voir arriver cette année.