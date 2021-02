Trials of Mana a dépassé le million de ventes

Square Enix était tout fier du lancement de, sans néanmoins dévoiler de chiffres jusqu'à aujourd'hui car c'est plus facile quand un beau cap est atteint : plus d'un million de ventes depuis sa sortie, ce chiffre combinant évidemment les ventes physiques et dématérialisé (PC, PS4, Switch).Mérité dira t-on car sans chercher à réinventer la roue (et dépourvu de mode coop), ce remake s'était avéré franchement efficace, en tout cas bien plus que celui de, et ne reste qu'à espérer que l'éditeur continue sur sa lancée pour proposer unbien inédit sur cette forme. Un « vrai » Seiken IV dira t-on plus précisément, l'honneur de la franchise voulant que celui sur PS2 n'ait en fait jamais existé.