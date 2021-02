CD Projekt victime d'une attaque informatique CD Projekt victime d'une attaque informatique

CD Projekt Red continue de vivre des heures compliquées et alors qu'on attendait des nouvelles de studio pour ce qui concerne la future mise en ligne du deuxième « gros patch » de ce premier trimestre pour Cyberpunk 2077, c'est un tout autre type de communiqué qui vient de tomber : les responsables déclarent avoir été victimes d'une attaque informatique.



Le « Mr Robot » en question a réussi à se fondre dans le réseau de CDPR pour ensuite en verrouiller l'accès, et mettre ainsi la main sur les codes sources des principaux jeux du studio (incluant nous dit-on une version non publiée de The Witcher 3) ainsi que divers documents concernant les ressources humains et la comptabilité. Est comme de coutume demandée une rançon sous la menace de diffuser l'intégralité des documents à la presse, ce qui devrait, on cite, « enfoncer encore plus votre image dans la merde ».



Loin de se démonter face à cette énième affaire et n'étant aucunement bloqué dans ses chantiers puisque toutes leurs données bénéficiaient d'une sauvegarde désormais restaurée, CDPR fait savoir qu'ils ne s'ouvriront à aucune négociation de la sorte et ont déjà contacté les autorités locales, tout en ajoutant pour rassurer le peuple que les informations relatives aux joueurs n'ont pas été affectées.