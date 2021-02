FFVII Remake : le co-réalisateur promet des informations inédites ce samedi FFVII Remake : le co-réalisateur promet des informations inédites ce samedi

Bientôt un an (déjà) que Final Fantasy VII Remake est disponible sur PlayStation 4 et l'heure pourrait bien être aux nouvelles vu que le co-réalisateur Motomu Toriyama affirme qu'il fera part de sa présence lors du concert orchestral (mais diffusé numériquement, et toujours payant) qui se tiendra ce samedi 13 février à 9h00, heure FR.



Le but ? Partager des informations « exclusives » sur le jeu, ce qui veut tout et rien dire car s'il y a le risque de repartir uniquement avec de nouvelles anecdotes de chantier (mais on prendra quand même), on notera tout de même le timing : l'exclusivité PlayStation prendra fin dans deux mois, et rien n'empêchera Square Enix d'annoncer des versions PC et/ou Xbox Series, en plus de la PlayStation 5.



Quant à la « Partie 2 », évitons d'avoir trop d'espoir pour le moment...