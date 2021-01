PS5 & SX : l'enseigne GAME (UK) va enfin prendre des mesures face aux scalpers PS5 & SX : l'enseigne GAME (UK) va enfin prendre des mesures face aux scalpers

On commence à comprendre qu'il va être difficile cette année de contenter tous ceux qui souhaitent acheter une PlayStation 5 et une Xbox Series et déjà que la situation des stocks est compliquée, la présence de scalpers (donc des mecs qui achètent des consoles par paquet dans l'unique but de les revendre plus cher) vient ajouter encore lus de problèmes à une « Next Gen » qui va décidément prendre son temps pour s'envoler.



Plusieurs revendeurs commencent enfin à donner des éléments de réponse pour combattre cette pratique et dans le lot, l'enseigne GAME (UK) a accordé une interview au site VGC pour expliquer que chaque précommande se fera désormais sous un contrôle précis afin de vérifier l'identité de chaque client, pour seulement ensuite valider la réservation (et le paiement avec).



Des « mesures solides » qui pourraient aller encore plus loin pour enfin contrer un phénomène qui fait hurler les vrais joueurs : il y a quelques jours, et donc avant ces nouvelles mesures, l'enseigne GAME s'est fait acheter plus de 2000 PlayStation 5 par un groupe de scalpers, qui s'en sont ensuite vantés sur Twitter (avant de voir le compte se faire verrouiller).



(Source : GamesIndustry)